Dieci citazioni che possono ispirarti per fare carriera

Qualunque lavoro tu stia svolgendo e qualsiasi siano i tuoi obiettivi, siamo convinti che il testo che segue potrà fare al caso tuo. Abbiamo raccolto per te dieci citazioni (più o meno famose) che potranno ispirarti nel tuo percorso lavorativo. Non tutte riguardano direttamente il lavoro, ma possono essere applicate comunque a questo ambito così importante della nostra vita.

Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo

Iniziamo con questa frase di Lao Tzu, che può essere facilmente applicata anche all'ambito lavorativo. Qualsiasi sia il tuo obiettivo, tieni sempre presente che dovrai iniziare da qualche parte, anche se si tratta di un ruolo meno importante di quello a cui aspiri. Potresti però leggere questa frase anche come la necessità di darti da fare per raggiungere i tuoi obiettivi, un aspetto spesso presente nelle citazioni motivazionali.

Il leone usa tutta la sua forza anche per uccidere un coniglio

Questa citazione di Sun Tzu, tratta da “L’arte della guerra”, deve essere letta come una motivazione per spingerti a mettere tutta la tua energia e le tue potenzialità anche per gli obiettivi o i compiti che non ti sembrano fondamentali ai fini lavorativi. Dimostrare un impegno costante e intenso, sarà sicuramente un ottimo biglietto da visita per la tua carriera.

Il vostro tempo è limitato…

...Per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. La terza citazione che ti proponiamo è stata pronunciata da Steve Jobs, il celebre fondatore del marchio Apple. Abbiamo scelto questa frase perché deve essere un'incitazione a non seguire un modello prefissato, ma piuttosto ti suggerisce di trovare una tua strada personale, anche per quanto riguarda il lavoro e la carriera. Farsi ispirare da qualcun altro è certamente positivo, ma dovrai essere in grado di rielaborare una tua soluzione e strategia personale.

Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato…

...ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. Questa citazione è stata attribuita a Buddha, ma al di là della valenza religiosa, puoi applicarla alla tua carriera lavorativa come insegnamento che ti deve spronare a cercare di ottenere sempre il meglio autonomamente, senza attendere che i cambiamenti o i fattori positivi ti vengano presentati o forniti dagli altri. In altre parole, la fortuna dipende dalle tue capacità di saper trarre il massimo da quello che hai a disposizione.

Il miglior momento per piantare un albero era vent’anni fa…

...il secondo miglior momento è ora. Questo proverbio cinese ti invita a non pensare al passato come ad un'opportunità persa che non hai potuto cogliere, qualsiasi sia il motivo che non ti ha permesso di sfruttarla. Il proverbio ti invita invece ad applicare gli aspetti positivi del passato nel momento in cui stai vivendo, cogliendo l’opportunità di preparare oggi qualcosa di cui potrai usufruire nel futuro.

Solo chi ha la forza di scrivere la parola fine può scrivere la parola inizio

Torniamo a parlare di una citazione di Lao Tzu, che in ambito lavorativo può essere letta come la necessità di interrompere i rapporti o le situazioni che non giudichi positive per il tuo avanzamento di carriera o per raggiungere gli obiettivi che ti eri prefissato. In altri termini questa citazione ti suggerisce di lasciare i porti sicuri, per essere certo di poter cogliere le opportunità migliori presenti altrove, anche se magari ancora sconosciute.

Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no…

...È grazie a loro se sono quel che sono. Albert Einsten è l'autore della settima citazione che abbiamo scelto per te. Il celeberrimo scienziato ci ricorda come a volte, da un’esperienza negativa come può essere un rifiuto o in generale da una negazione, possano derivare anche aspetti positivi, a partire dalla voglia di fare meglio e di capire le motivazioni che hanno portato a ricevere quel no.

Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto

Siamo certi che Nelson Mandela avesse in mente qualcosa di moralmente molto diverso e più elevato rispetto alla carriera. Puoi però fare tua questa sua frase come incitamento a cercare di fare sempre meglio, anche quando quello che hai in mente viene definito impossibile da altri. Riuscire a raggiungere qualcosa che veniva definito impossibile o trovare nuove strade per ottenere dei risultati, sono tra i traguardi più soddisfacenti in ogni ambito della vita, incluso quindi anche quello del lavoro.

Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera…

...Per il solito, o sono matti o imbroglioni. Quest'ultima citazione è di Carlo Collodi, che nel suo celebre libro “Le Avventure di Pinocchio”, inserisce questa raccomandazione al giovane burattino di legno. Anche questo consiglio può esserti utile per il mondo del lavoro perché ti invita a riflettere sulla necessità di raggiungere gli obiettivi onestamente e con i tempi necessari, senza ricorrere a scorciatoie e, soprattutto, senza fidarti delle persone che affermano che potrebbero aiutarti a raggiungere traguardi difficili in modo semplice o in troppo poco tempo.

Il caso non esiste

Concludiamo questa carrellata di citazioni con una frase tratta da un film di animazione. Seguiamo quindi l’insegnamento del maestro Shifu, che in “Kung Fu Panda” insegna al giovane e aspirante combattente panda che tutto quello che si ottiene non è mai frutto del caso, ma dell’impegno e della determinazione nel raggiungere i risultati. Nulla di più vero anche nel ben più reale mondo del lavoro.

Speriamo che questa citazione dal mondo della fantasia, unita a quelle ben più autorevoli precedenti, possa esserti d'ispirazione e di aiuto per la tua carriera lavorativa.