I 10 migliori lavori che ti consentono di viaggiare

Lavorare viaggiando e girando il mondo? Non è più un puro e semplice sogno che rimarrà tale, ma per molti si tratta di una bellissima realtà. Chi lo ha detto che il lavoro deve essere statico, svolto sempre dallo stesso luogo ed alla stessa maniera? Oggi più che mai si aprono tante interessanti opportunità grazie al web ed Internet. Se anche tu ami viaggiare e ti stai chiedendo che tipo di lavoro potresti svolgere così da non rinunciare a viaggiare, sei capitato nel posto giusto.

Lavorare viaggiando è possibile

Viaggiare è sicuramente la passione di un gran numero di persone. Girare il mondo, conoscere nuove culture, popolazioni, usi e costumi ci arricchisce ogni giorno di più. Tuttavia è luogo comune pensare che chi ha un lavoro sia impossibilitato a spostarsi. Non è vero. Oggi i tempi sono cambiati, grazie alla tecnologia e soprattutto ad Internet, si aprono ogni giorno innumerevoli ed interessanti opportunità di professionali per tutti. Anche le modalità di lavoro sono mutate. Per determinate tipologie di professioni, non è necessario lavorare sempre dallo stesso posto, recarsi in ufficio o in azienda ogni giorno. Il Web ha creato tantissime professioni che si possono svolgere da remoto, in qualsiasi parte del mondo, anche viaggiando facendo i nomadi, i cittadini del mondo. Se anche tu stai pensando ad un lavoro che ti consenta di viaggiare in piena libertà, senza vincoli e limitazioni, ti sarà utile leggere le righe che seguono, in quanto ti proporrò i 10 migliori lavori che ti permettono di viaggiare e girare il mondo. Inoltre, per alcuni di questi lavori non è necessaria neanche la laurea. Sicuramente il requisito principale che dovrai avere è la conoscenza delle lingue, in particolare dell’inglese.

1) Blogger

Avere un blog online, ti permette di lavorare da qualsiasi parte del mondo, non c’è bisogno necessariamente di una sede fisica, di un ufficio inteso alla classica maniera. La cosa importante è avere a disposizione un computer ed una buona connessione Internet. Questo ti consentirà di viaggiare e lavorare allo stesso tempo, arricchendo ogni giorno di più il tuo blog con le tue esperienze. Per diventare blogger non serve necessariamente un diploma di laurea, ma è importante possedere ottime capacità di scrittura e tanti followers. Si tratta di un lavoro molto flessibile, che potrai organizzarti in maniera del tutto personale, senza vincoli o limiti vari. Anche gli argomenti da trattare sul tuo blog possono essere svariati e spaziare dalla cucina, allo sport, ai viaggi e tecnologia. Insomma, hai l’imbarazzo della scelta.

2) Barman di crociera

Lavorare sulle navi da crociera è un ottimo modo per viaggiare e per conoscere ogni giorno un sacco di gente proveniente da qualsiasi parte del mondo. Sicuramente stiamo parlando di un mestiere più faticoso rispetto ad altri, a causa dei ritmi ed orari di lavoro più prolungati. Dall’altra parte, i guadagni sono abbastanza elevati, compensando al meglio i vari sacrifici. Anche in questo caso la laurea non è indispensabile. Ovviamente dovrai conoscere le varie bevande da proporre ai tuoi clienti ed avere un carattere aperto, solare e socievole.