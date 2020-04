Cosa considerare prima di accettare un'offerta di lavoro

Ricevere una proposta di lavoro significa automaticamente che dovrai accettarla a tutti i costi? No, anzi. Abbiamo pensato per te sette cose da considerare prima di accettare un’offerta di lavoro; iniziamo però dal perché considerarle.

Perché non accettare subito qualsiasi offerta

“Di questi tempi, meglio che niente!”. Quante volte hai sentito questa frase in merito alla ricerca di un lavoro? Tante, immaginiamo. Bene, permettici di dirti che non c’è niente di più errato. In primo luogo non è vero che un’offerta vale l’altra, soprattutto se hai una professionalità da spendere.

In secondo luogo accettare qualsiasi offerta, anche al ribasso, equivale a sminuire il valore del tuo lavoro. E se non ti valorizzi tu per primo, perché dovrebbero farlo gli altri? Lasciamo ora spazio ai fattori che dovresti considerare prima di accettare un’offerta di lavoro.

L’azienda

Il primo fattore che dovrai considerare prima di accettare l’offerta, è l’azienda per la quale dovresti lavorare. Cerca di informarti il più possibile sulla tipologia di organizzazione, provando a capire se i valori aziendali sono allineati ai tuoi. Non è un dettaglio, perché lavorare per un’azienda che senti vicina è il primo passo per un rapporto di lavoro soddisfacente.

Lo stato di salute

Questo secondo aspetto fa riferimento allo stato di salute dell’azienda e del settore di riferimento. Presta particolarmente attenzione prima di accettare un’occupazione in un settore che sai essere in forte crisi o presso un’azienda che sta attraversando un momento difficile.

Potresti comunque accettare la sfida anche in questi casi, ma solo sei consapevole dei rischi che potresti correre. Uno stipendio da favola in un'azienda in crisi non è mai una buona prospettiva!

Modalità e ambiente di lavoro

Molto importante prima di accettare un lavoro è anche comprendere le modalità dello stesso. Avrai la possibilità di lavorare in smart working? È previsto un abbigliamento specifico? Lavorerai in un ufficio affollato e caotico? Sono solo alcuni esempi di domande che dovresti porti per capire quanto l’ambiente di lavoro sia in linea con le tue aspettative.

Quanto ti costa

Non è un errore: prima di accettare qualsiasi lavoro chiediti quali saranno i costi che dovrai affrontare. Ci riferiamo a costi in termini finanziari, come nel caso tu debba affrontare degli spostamenti. Quanto ti costerà spostarti in treno o in auto? Sono presenti parcheggi o car sharing? Potrai usufruire di mezzi di trasporto convenzionati o messi a disposizione dall’azienda? Quella del trasporto è solo una voce di spesa, ma dovrai considerare con attenzione anche altre eventuale spese, come ad esempio quelle legate a pasti e pause.

Il costo che dovresti considerare non è però solamente quello in denaro: anche il tempo è una variabile importante da analizzare prima di accettare un’offerta di lavoro.

Il tempo è denaro

Abbiamo citato un proverbio famoso, per farti considerare anche quanto il nuovo lavoro potrà incidere in termini di tempo. Considera non solo gli spostamenti necessari per raggiungere il luogo di lavoro, ma anche quanto la nuova offerta inciderà sui tempi della tua vita. Prima di accettare chiediti se cambierà qualcosa nella gestione della tua famiglia e del tuo tempo libero, o ancora, se le modalità di lavoro ti costringeranno a tempi morti, magari non retribuiti. Una pausa pranzo di un’ora e mezzo può essere allettante, ma se toglie tempo alla tua vita lo sarà sicuramente meno!

Contratto e simili

Come avrai notato, fino ad ora non abbiamo parlato degli aspetti che per primi potrebbero venire in mente quando si parla di valutare una nuova offerta di lavoro. A questo punto dovresti però considerare anche l’inquadramento contrattuale che ti viene proposto, con i suoi annessi. Accertati che sia in linea con le tue aspettative e valuta, per quanto possibile, le possibilità future. Se l’offerta è a tempo determinato cerca di capire se esistono possibilità di proroga, anche se questo aspetto è sempre piuttosto complesso da conoscere e valutare. Passiamo infine all’ultima delle sette cose da considerare prima di accettare un’offerta di lavoro.

La retribuzione

Abbiamo volutamente lasciato per ultimo questo aspetto, per due motivi. In primo luogo, per ricordarti di non mettere mai al primo posto la retribuzione durante un colloquio o una trattativa per un posto di lavoro. Attendi sempre che sia chi ti offre il lavoro a parlare dell’aspetto retributivo e fai domande in merito solo qualora questo aspetto venisse del tutto ignorato (e non è un buon segno).

In secondo luogo abbiamo lasciato all’ultimo posto la retribuzione per aiutarti a cambiare prospettiva in merito alle offerte di lavoro. Ovviamente lo stipendio è fondamentale per tutti, ma non è l’unico aspetto importante. A parità di retribuzione, le condizioni che ti abbiamo consigliato di valutare in precedenza potrebbero fare una grossa differenza.

Considera infine che in molti casi, alcuni benefit o aspetti della nuova occupazione, potrebbero incidere positivamente anche sulla retribuzione, pur se non direttamente. Facciamo un esempio: immagina che l’offerta di lavoro comprenda uno stipendio nella media, con la possibilità di usufruire dell’auto aziendale anche nel tuo tempo libero. Questo significa che potrai risparmiare notevolmente sull’auto privata, se non addirittura rinunciarvi, con un ritorno importante in termini di risparmio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo è solo un esempio, forse poco probabile per molte situazioni di lavoro, ma serve per farti capire come davvero la retribuzione non sia il solo aspetto da prendere in considerazione. Ci auguriamo che questi consigli possano servirti per trovare finalmente il lavoro perfetto per te!