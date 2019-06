Pagare con la Libra, nasce la "social" moneta di Facebook: cos'è e come funziona

Facebook dovrebbe presentare la prossima settimana la sua moneta virtuale, "Libra", il cui ingresso nel mercato dovrebbe avvenire il prossimo anno. Il nuovo sistema di pagamento, a cui Facebook lavora già da tempo con il suo "Project Libra" dovrebbe permettere agli utenti di scambiarsi denaro e di acquistare prodotti sul social network e su internet.

La nuova criptovaluta -come scrive il Wall Street Journal- è sostenuta da oltre dieci grandi società e fondi d'investimento, tra cui Visa, Mastercard, PayPal e Uber. Ciascuna delle società investirà circa 10 milioni di dollari in un consorzio che governerà la criptovaluta.

Il denaro dovrebbe essere usato per finanziare la creazione della moneta virtuale, che sarà ancorata a un paniere di valute emesse dai governi per evitare le forti oscillazioni subite da altre criptovalute, a partire dal bitcoin, la più conosciuta.

La dinamica di scambio sarebbe tutta interna a Facebook -Instagram incluso- e senza costo di transazionie. In tal caso il guadagno per i partner dei sistemi di pagamento sarebbero nei flussi in entrata e uscita del denaro da questo recinto chiuso: un vero e proprio mondo parallelo che batte moneta propria, con oltre 2,5 miliardi di utenti-acquirenti.

Ricordiamo che già dal 2017 la società di Mark Zuckerberg ha acquistato una licenza bancaria in Irlanda, e solo considerando l'Italia i potenziali clienti sarebbero i suoi 31 milioni di iscritti, molti di più di qualsiasi altro gruppo bancario tricolore.

Inoltre sono già stati testati i pagamenti su WhatsApp in India e 100 nuovi ingegneri sono stati assunti a Maggio a Londra per implementare la piattaforma di pagamenti. In poche parole il gigante dei social media starebbe così per trasformarsi in una vera e propria banca, rischiando di travolgere i vecchi istituti.