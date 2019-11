Lotteria degli scontrini, nessuna sanzione e c'è già chi "intona il de profundis"

Per ora slitta semplicemente all'estate. Ma c'è chi è già pronto a intonare il de profundis. "In sinergia con la Confcommercio nazionale e regionale ci siamo fatti portavoce della forte preoccupazione della nostra base associativa per la Lotteria degli scontrini che avrebbe reso oltremodo difficoltosa la gestione della nostra attività quotidiana. Ora ci auguriamo che le nostre istanze di riconsiderazione di questi strumenti, riportate all’interno di una nostra recente lettera aperta ai parlamentari del territorio, siano accolte in questi emendamenti, e che questi ultimi vengano poi approvati nel loro iter parlamentare", per arrivare fino alla "futura e definitiva sospensione della lotteria degli scontrini". Sono parole del presidente provinciale Ascom Confcommercio Ferrara, Giulio Felloni.

Lotteria scontrini, nessuna sanzione per chi non si adegua

Piace poco ai commercianti questa lotteria. Il rinvio da gennaio al primo luglio della lotteria degli scontrini è in un emendamento al dl Fisco approvato in commissione Finanze alla Camera. Una modifica che va incontro alle richieste delle associazioni dei soggetti coinvolti sul bisogno di tempi più lunghi per adeguare i sistemi di cassa. Niente sanzioni inoltre per i commercianti che non si adeguano, verranno però segnalati ad Agenzia delle Entrate e Gdf per il rischio evasione.

Come funziona la lotteria degli scontrini 2020?

Nel frattempo si cercherà di semplificare al massimo la procedura che regola la lotteria degli scontrini: non servirà più il codice fiscale ma un ''codice lotteria'' che sarà individuato con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura è contenuta in un emendamento presentato dai relatori al decreto legge fiscale in commissione Finanze alla Camera. Come funziona la lotteria degli scontrini? In sostanza, grazie al codice comunicato al momento dell’acquisto, si potrà partecipare a una estrazione di premi in denaro. Secondo la proposta contenuta nel decreto fiscale l’ammontare totale dei premi è di 48 milioni, mentre al computo delle finanze pubbliche vanno aggiunti 5 milioni di euro per spese di gestione amministrativa. L'obiettivo è spingere all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici in chiave anti-evasione.

La lotteria degli scontrini in Italia è già legge da tre anni: introdotta con la legge di bilancio 2017 non è mai entrata in vigore a causa dei rinvii che si sono susseguiti nel corso degli anni: da luglio 2020, a meno di ulteriori modifiche e novità nel corso dei prossimi mesi (che non soo da escludere), i consumatori potranno partecipare all’estrazione di premi mensili dai 10mila ai 50mila euro e un premio annuale da 1 milione di euro.