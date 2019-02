Moovit incontra Uber, app integrata per il trasporto pubblico

Moovit e Uber annunciano il loro sodalizio. L'azienda leader nella fornitura di servizi di Mobility as a Service (MaaS) e applicazione di trasporto pubblico numero 1 al mondo ha ufficializzato la collaborazione con Uber per integrare le informazioni sui mezzi pubblici tramite API, come ​dichiarato oggi stesso dall’azienda con sede a San Francisco.

Il co-fondatore e CEO Nir Erez ha affermato: "Uber è un'azienda visionaria che ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone accedono alla mobilità nelle metropoli di tutto il mondo. Moovit è orgogliosa di collaborare con Uber ora che questa sta espandendo la propria offerta di servizi aggiungendo anche la possibilità di pianificare spostamenti con i mezzi pubblici all’interno dell'app. "

La collaborazione Moovit-Uber

Moovit possiede e gestisce il più grande archivio dati sulla mobilità al mondo composto da informazioni provenienti da oltre 7.000 agenzie di trasporto pubblico e integrate con i dati della community di utenti di Moovit. Moovit ha oltre 350 milioni di utenti e la sua app gratuita per il trasporto pubblico offre opzioni multimodali di viaggio in oltre 2.700 città in 88 paesi.

"Siamo entusiasti di lavorare con Moovit per fornire informazioni sui mezzi pubblici in tempo reale e la pianificazione dei percorsi all’interno dell’app Uber", ha affermato David Reich, Head of Transit di Uber. "Mentre Uber si avvia a diventare un aggregatore unico per il trasporto all’interno di una città, la presenza globale di Moovit ci consentirà di offrire un'integrazione con i mezzi pubblici in tutto il mondo".

Uber sta lanciando la sua integrazione con informazioni sul trasporto pubblico a Denver con l'intenzione di espandersi in altre città nei prossimi mesi. Gli utenti possono pianificare il loro viaggio sui mezzi pubblici con informazioni in tempo reale e indicazioni dettagliate fornite da Moovit direttamente nell'app Uber. Una volta impostata la sua destinazione, l’utente avrà l’opzione "Mezzi Pubblici" accanto alle altre soluzioni di trasporto disponibili nella propria città. Una volta selezionata, gli utenti potranno visualizzare i percorsi dei mezzi disponibili, insieme agli orari effettivi di partenza e di percorrenza, incluse le indicazioni a piedi da e per le fermate.

"La missione di Moovit è semplificare la mobilità urbana in tutto il mondo e vogliamo essere parte integrante di ogni viaggio nei prossimi anni", ha affermato Erez. "Ciò significa collaborare con altri leader globali della mobilità come Uber, oltre a possedere e gestire la nostra piattaforma di Mobility as a Service (MaaS​) che concediamo in licenza a municipalità e operatori di trasporto pubblico in tutto il mondo."