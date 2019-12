A Natale non si bada a spese (e allo spreco): ogni famiglia butterà 21 euro

Come da tradizione, non è veramente Natale se non c'è una tavola imbandita a festa. Così, nonostante la crisi, gli italiani non frenano la spesa alimentare durante le festività: tra il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale, verranno spesi complessivamente 2,6 miliardi di euro. Una cifra in aumento per la spesa di alimenti e bevande: secondo i dati del Codacons l'incremento rispetto allo scorso anno è stato del 3%.

“Le famiglie non rinunciano alla tradizione e anche quest’anno non faranno mancare nulla sulle tavole – spiega il presidente Carlo Rienzi – Dagli antipasti al pesce, dai dolci allo spumante, cenone e pranzo saranno all’insegna della tradizione e purtroppo, sempre da tradizione, non mancheranno gli sprechi”.

Natale, attenzione agli sprechi: ogni famiglia butterà 21 euro di alimenti

Ma come ogni Natale, purtroppo, una conseguenza delle abbuffate sono anche gli sprechi. Secondo le stime del Codacons quasi il 20% degli acquisti alimentari degli italiani in occasione del pranzo e del cenone di Natale finirà in pattumiera: ogni famiglia sprecherà quest’anno circa 21 euro tra cibi e bevande (in particolare pesce, latticini, dolciumi freschi, ma anche frutta e verdura) che, non potendo essere conservati, andranno a finire nella spazzatura. Ciò a causa di una tendenza ancora forte nel nostro paese ad acquistare più del necessario, specie in occasione delle feste, quando le tavole vengono imbandite con ogni genere alimentare senza però tenere conto dei reali consumi da parte dei commensali.

Natale 2019, i consigli per evitare sprechi

Proprio per evitare il più possibile gli sprechi, l'associazione dei consumatori ha diffuso un vademecum con alcuni consigli utili per risparmiare sulla spesa tra Vigilia e Natale: