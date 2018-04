"Offro lavoro a tempo indeterminato e non trovo personale, cascano le braccia"

"Se fosse un hotel, la mia azienda avrebbe cinque stelle: i collaboratori hanno a disposizione pure barbiere, massaggiatore e psicologo, una lunga serie di benefit. Il posto è sicuro. Eppure non trovo personale: da quasi tre mesi ho 25 posizioni aperte, ma solo 4 hanno accettato l'offerta di un lavoro a tempo indeterminato. Cascano le braccia e si capisce perché l'Italia farà sempre più fatica a mantenere il suo peso sulla scena globale".

Lo dice a La Repubblica Fabio Franceschi, 49 anni, presidente di Grafica Veneta, secondo gruppo tipografico europeo e primo in Italia, per la prima volta in trent'anni non riesce a ingrossare le fila dei suoi 500 dipendenti. L'azienda, con sede a Trebaseleghe in provincia di Padova, da tre mesi cerca 25 operai ma finora è riuscita ad assumerne solo quattro, a detta del patron. "Non siamo un’azienda sconosciuta, la paga è buona e oscilla tra i 1.300 e i 1.500 euro al mese a seconda dell’inquadramento e la proposta è finalizzata ad un'assunzione a tempo indeterminato. Non so proprio spiegarmi perché non ci risponde nessuno", spiega il titolare.

"Non cerchiamo figure specializzate, meglio se con qualche esperienza tipografica, da inserire su una nuova rotativa, un investimento da 10 milioni, che abbiamo montato da pochissimo in azienda", spiega. La mancanza di personale è un problema "che rallenta il nostro piano di investimenti" e "tiene ferma una rotativa da 10 milioni di euro", con notevoli ripercussioni sull'attività. Eppure, garantisce Fabio Franceschi, hanno tentato di tutto per cercare il personale, persino il passaparola e le chiamate dirette fatte dall'ufficio risorse umane a chi aveva già lavorato con loro in precedenza.

Dopo l'appello, in poche ore sarebbero arrivati più di mille curricula. "Mai avrei pensato ad una risposta simile da tutto il Paese", ha commentato Franceschi.