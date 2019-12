La Penisola dei cassintegrati, ma il governo vede "segnali positivi"

La cassa integrazione è uno dei principali ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento. Consiste, in linea di massima, nel versamento da parte dell'Inps di una somma di denaro per i lavoratori il cui datore di lavoro ha diminuito la retribuzione per effetto di una riduzione (o di una radicale sospensione) dell'attività lavorativa, dovuta a diverse cause, soprattutto per venire incontro alle aziende che si trovino in momentanea difficoltà, sgravandole in parte dei costi della manodopera temporaneamente non utilizzata. Si distingue, a seconda dei presupposti e dei soggetti che ne beneficiano, tra cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo), straordinaria (cigs) e in deroga (cigd).

Le ore di cassa integrazione autorizzate dall'Inps alle aziende: i dati

Ebbene, dagli ultimi dati Inps emerge che nel mese di novembre l'Istituto di previdenza ha autorizzato alle aziende quasi 30,9 milioni di ore di cassa integrazione, con un aumento del 19,5% su ottobre e del 37,7% su novembre 2018. La crescita è dovuta soprattutto alle richieste di cassa integrazione ordinaria (+60,1% sull'anno). Nei primi undici mesi del 2019 sono stati chiesti 243,3 milioni di ore di cassa, con una crescita del 20,45% sullo stesso periodo del 2018, dato trainato dalle richieste di cig straordinaria (+33,39%). Questi, nel dettaglio, i dati forniti dall'Inps:

Cigo: le ore di cassa autorizzate a novembre sono state 14,3 milioni rispetto agli 8,9 milioni del novembre 2018 per una variazione tendenziale del 60,1%. In particolare la variazione maggiore si è registrata nel settore Industria con il +76,9% mentre ha visto un calo del 26,5% nel settore edilizia. La variazione congiunturale registra invece rispetto allo scorso ottobre un incremento del 15,7%.

Cigs: il numero di ore di cassa integrazione straordinaria a novembre è stato pari a 16,6 milioni di cui 3,7 per solidarietà, registrando un aumento del 23,3% sullo stesso mese del 2018 che registrava 13,5 milioni di ore autorizzate. A novembre 2019 la variazione congiunturale è stata del 23,1%.

Cigd: per gli interventi in deroga sono state autorizzate circa 8mila ore a novembre, pari a -85,9% rispetto a novembre 2018 che aveva registrato 60mila ore. La variazione congiunturale a novembre registra una flessione del 42,1% su ottobre scorso.

Sale il numero di ore di cassa integrazione, ma il governo vede segnali positivi

Proprio oggi il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha parlato di "alcuni primi segnali incoraggianti nell'economia italiana", sottolineando che nel 2020 "il Pil crescerà dello 0,6%". "La pressione fiscale non solo diminuisce in misura considerevole rispetto al tendenziale ma si riduce anche sull'anno precedente", ha detto Gualtieri in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera nell'ambito dell'esame della legge di Bilancio.

Guardando però al dato allarmante delle ore di cassa integrazione, è probabile che l'anno si chiuda con la prima inversione di tendenza dopo i cali continui dal 2013. Non un buon segnale per la nostra economia.