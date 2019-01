Rei, tempo di bilanci: ecco chi ha beneficiato del reddito di inclusione

Una famiglia su 10 che nel 2018 ha ricevuto il reddito di inclusione era extracomunitaria (11%). La percentuale raggiunge il 29% al Nord e il 21% al centro, mentre scende fino al 3% al Sud. Lo comunica l'Osservatorio statistico dell'Inps. Rispetto alle 462.170 famiglie che hanno beneficiato del rei lo scorso anno i nuclei con minori sono 243.000: essi rappresentano il 53% dei nuclei beneficiari e coprono il 71% delle persone interessate.

Nel 2018 il reddito di inclusione è andato a 462.170 famiglie ma solo il 7,6% ha ricevuto l'assegno per 12 mesi. Nel 32% dei nuclei familiari che hanno goduto del sussidio sono presenti figli minori, nel 18% sono presenti disabili.

In termini di numero dei nuclei beneficiari a dicembre si è raggiunto il valore massimo con 312 mila nuclei (a gennaio erano 82 mila). I nuclei con minori sono 243 mila: essi rappresentano il 53% dei nuclei beneficiari e coprono il 71% delle persone interessate.

Nel corso del 2018 sono stati il Reddito di inclusione è andato a 462.000 nuclei familiari coinvolgendo 1,3 milioni di persone. La maggior parte dei benefici sono stati erogati nelle regioni del Sud (68% dell'importo complessivo erogato e interessamento del 71% delle persone coinvolte).

Il 46% dei nuclei beneficiari di Rei, che rappresentano il 50% delle persone coinvolte, risiedono in sole due regioni: Campania e Sicilia. A seguire Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria coprono un ulteriore 29% dei nuclei e il 27% delle persone coinvolte.

Nel 2018 l'importo medio mensile Rei erogato è stato pari a 296 euro, con differenze notevoli sul territorio: da 237 euro per i beneficiari della Valle d'Aosta a 328 euro per la Campania. Complessivamente le regioni del Sud hanno un valore medio del beneficio più alto di quelle del Nord per 51 euro (+20%) e di quelle del Centro per 34 euro (+12%).