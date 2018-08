Rivoluzione Ryanair: i bagagli si pagheranno sempre

Ryanair cambia la sua 'politica' sui bagagli dei passeggeri. Dal prossimo 1 novembre chi vorrà viaggiare con la nota compagnia aerea low cost dovrà pagare tra i 6 e i 10 euro per salire a bordo con un trolley di piccole dimensioni da inserire nelle cappelliere (misure max 55 x 40 x 20 cm) o con un bagaglio a mano da posizionare sotto il proprio sedile (misure max 40 x 20 x 25 cm). In alternativa sarà necessario acquistare l'imbarco prioritario al costo di 6 euro che consente di salire con entrambi i bagagli a bordo dei voli Ryanair. Ma la notizia che farà imbronciare le persone che abitualmente viaggiano con la compagnia low cost sarà un'altra: sempre dal primo novembre il servizio il bagaglio sistemato in stiva gratuitamente al gate non sarà più attivo.

Secondo la nuova policy pubblicata sul sito di Ryanair, questa rivoluzione dovrebbe interessare soltanto il 40% dei passeggeri. Secondo l'azienda il 30% dei clienti è già abituato a comprare il biglietto prioritario, mentre il restante 30% viaggia solitamente con un piccolo bagaglio. L'obiettivo dichiarato dalla compagnia è di “convincere i restanti a salire a bordo ancora più leggeri (o con un piccolo zaino) o a pagare sempre per viaggiare con i bagagli”. Portare con sé a bordo un bagaglio a mano dal peso inferiore ai 10 kg, che finora è sempre stato gratuito, ma dal primo novembre in poi sarà consentito salire sull'aereo soltanto con una piccola borsa personale. Per fare maggiore chiarezza ecco quale sarà la situazione dall'1 novembre 2018 in poi: