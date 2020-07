Saldi estivi 2020, quando iniziano: date e calendario regione per regione

Saldi estivi 2020: ci siamo. L'inizio del periodo di sconti e promozioni è stato stravolto dall'emergenza coronavirus, e non solo perché questi saranno i primi saldi con la mascherina anti Covid. Da tradizione, gli sconti stagionali prendevano il via nei primi giorni di luglio, ma quest'anno la data di inizio del periodo più conveniente per lo shopping nei negozi italiani è stata fissata un po' più in avanti. La data ufficiale degli sconti era stata indetta dalla Conferenza delle Regioni per il primo agosto, ma qualche regione ha anticipato i saldi estivi 2020. Ma andiamo con ordine.

La decisione di fissare al 1° agosto la data di inizio dei saldi su tutto il territorio nazionale era arrivata dalla Conferenza delle Regioni presieduta dal governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che aveva stabilito di posticipare l'inizio dei saldi estivi su "sollecitazione degli assessori alle attività produttive per necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus e dalle conseguenti misure". Alcune regioni, tuttavia, hanno poi aperto alla possibilità di permettere ai negozi di applicare sconti e promozioni nel mese precedente, quindi a partire da luglio.

Quando iniziano i saldi estivi 2020: ecco le informazioni

C'è poi chi ha deciso di anticipare i tempi. La Campania, infatti, è (almeno finora) la prima regione ad anticipare i saldi estivi 2020, in precedenza posticipati a causa del coronavirus. A comunicare il via agli sconti, già da martedì 21 luglio, è stato direttamente il governatore Vincenzo De Luca, spiegando che "abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio". Per De Luca l'iniziativa servirà a "consentire una ripresa dei consumi in un momento difficile". E si registra una buona affluenza nelle vie principali dello shopping a Napoli già dall'apertura dei negozi. C'è voglia di normalità, nonostante le mascherine obbligatorie per accedere all'interno degli esercizi commerciali.

Saldi estivi 2020: il calendario completo con le date regione per regione

Qui sotto riportiamo il calendario provvisorio dei saldi estivi 2020, con le date e le informazioni regione per regione.