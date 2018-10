Uno sciopero generale è stato indetto per venerdì 26 ottobre

Il 26 ottobre è stato proclamato uno sciopero generale dei lavoratori di tutti i comparti e categorie pubbliche e private dalle associazioni sindacali Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas e Usi.

Lo sciopero generale è stato indetto per protestare, tra l'altro, - si legge in una nota- contro le misure governative, il peggioramento delle condizioni lavorative, la riduzione del sistema di protezione sociale e la piena fruizione dei diritti sociali e sanitari, per l'Istruzione pubblica e contro la legge 107/2015 per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e a favore di investimenti pubblici per ambiente e lavoro".

Nel corso dello sciopero saranno assicurati dalle amministrazioni pubbliche interessate adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali. Quanto alle proclamazioni di sciopero a livello nazionale e interregionale del personale del pubblico impiego sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica.

Manifestazioni sono state annunciate a Torino, Firenze, Roma, Napoli, Taranto e Palermo

Perchè lo sciopero generale il 26 ottobre

Le associazioni sindacali di base avanzano al governo le seguenti richieste:

- Aumentare salari e pensioni, reddito garantito, ridurre l’orario di lavoro a parità di salario, abolire il jobs act, salute e sicurezza sul lavoro

- Investimenti pubblici su ambiente e territorio per aumentare l’occupazione

- Pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi,

- Diritto universale a salute, abitare, scuola e mobilità pubblica

- Rappresentanza sindacale con elezioni libere, democratiche aperte a tutte le liste. Difesa del diritto di sciopero e di manifestazione

- Contro la guerra e le spese militari

- Abolire le disuguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere per tutti

Confermato lo sciopero di venerdì 12 ottobre

Confermato lo sciopero degli studenti invece per venerdì 12 ottobre. Da Milano a Torino, da Roma a Napoli, da Bari a Catania migliaia di studenti medi, delle superiori e gruppi universitari scenderanno in piazza per protestare contro l'esecutivo e chiedere un "vero cambiamento", appunto una "scossa", nel settore istruzione. Tutti i dettagli.

A Roma sempre venerdì 12 ottobre 2018 in programma anche lo sciopero dei dipendenti delle aziende del trasporto pubblico capitolino Atac, Cotral e Roma Tpl: metro e bus a rischio, orari e fasce di garanzia.