Reddito di cittadinanza, buone notizie per gli aspiranti navigator

Sono stati poco meno di 20 mila (19.587) - su 53.907 candidati attesi - i partecipanti alla selezione indetta da Anpal Servizi per diventare navigator. Poco meno del 36,33% dei candidati hanno quindi preso parte alle prove di selezione dei 2.980 Navigator che andranno a supportare i centri per l'impiego di tutta Italia nelle attività previste dal reddito di cittadinanza.

Buone notizie insomma per chi ha partecipato alle selezioni che - complice la bassa affluenza - vede alzarsi le proprie possibilità di essere selezionati.

Selezioni Navigator, i risultati

I risultati e i vincitori - come spiega Mimmo Parisi, presidente Anpal e amministratore unico di Anpal Servizi - saranno comunicati la settimana prossima.

''Prima ancora di conoscere i risultati dei vincitori nel dettaglio provinciale, che annunceremo la settimana prossima, lasciatemi esprimere la mia grande soddisfazione per come è andata la selezione in questi 3 giorni".

I partecipanti, in maggioranza donne, trenta-quarantenni, laureati per lo più in materie umanistiche (giurisprudenza, psicologia), hanno risposto a quesiti che andavano dalla conoscenza del reddito di cittadinanza e delle materie riguardanti il mercato del lavoro, alla cultura generale, marketing, economia aziendale.