Natuzzi, trovato l'accordo: salvi 2mila posti di lavoro

Vertenza Natuzzi: è arrivato l'accordo che potrebbe scongiurare il licenziamento di 2mila dipendenti. L'intesa è stata sottoscritta oggi, giovedì 28 giugno, al Ministero dello Sviluppo Economico vede la firma di azienda, sindacati e parti istituzionali e consentirà l'occupazione di 1562 collaboratori a tempo pieno con la riqualificazione di altri 555 dipendenti in attività internalizzate da Natuzzi, attraverso formazione professionale.

Cosa prevede il nuovo piano Natuzzi

Gli investimenti previsti ammontano a 36 milioni di euro e vedranno anche la realizzazione di un nuovo stabilimento nelle vicinanze di Iesce 2 ad Altamura. Il piano, spiega l'azienda, sarà operativo da ottobre 2018 e si svilupperà in 24 mesi con l'obiettivo del ritorno alla competitività del polo industriale italiano. Il nuovo assetto industriale, dunque, vedrà operative le sedi di Ginosa, Iesce 1, Iesce 2, Laterza, La Martella oltre a quella centrale di Santeramo. Come riporta BariToday, questo programma sarà subordinato all’accesso al piano di investimenti, regolato da Invitalia, pari a 36 milioni di euro e all’ottenimento dell’ammortizzatore sociale per la gestione di tutto il personale da riqualificare". La Regione Puglia parteciperà con 10 milioni di euro, monitorando l'andamento dell'investimento da completare in 2 anni.

Emiliano: "Plauso ad azienda e sindacati"

Soddisfazione è stata espressa dal governatore pugliese, Michele Emiliano: "Il nuovo progetto industriale 'esuberi zero'. sottoposto a referendum tra i 2000 dipendenti e approvato con un consenso dell’86% è un dato straordinariamente importante - spiega - perché in discontinuità con il passato aziendale caratterizzato da forti conflitti sindacali. Anche per questo va il mio plauso ad azienda e sindacati. Esprimo soddisfazione ed apprezzamento anche perché la Regione Puglia ha avuto, presso la Cabina di Regia ed avrà in futuro un ruolo determinante per la realizzazione del progetto".