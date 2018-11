Antonella Clerici: "Io e Vittorio saremo sepolti sotto lo stesso albero. Insieme per sempre"

In un’intervista al settimanale 'Oggi' eccezionalmente corredata dalle foto esclusive scattate dalla figlia di Vittorio Garrone, Agnese, dice Antonella Clerici: «Io e Vittorio siamo una cosa sola, siamo l’uno lo specchio dell’altro. È un amore grande, il nostro… La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore. Io e Vittorio vogliamo invecchiare qui nella nostra follia, con le nostre risate per poi essere sepolti qui sotto lo stesso albero. Insieme per sempre».

La conduttrice di 'Portobello' è innamorata dell'imprenditore da circa tre anni. Un legame che diventa sempre più solido. Da qualche tempo, poi, la coppia è andata a vivere in campagna, alle porte di Alessandria, insieme a Maelle, la figlia che lei ha avuto dall'ex Eddy Marthens. «Nel nostro rapporto non c’è nulla di scontato. Ci conquistiamo ogni giorno un pezzetto in più. Lui non si capacita che una donna come me possa amarlo e io, di contro, gli rispondo che sono io a non capacitarmi che un uomo straordinario come lui, pieno di talenti, possa interessarsi a una come me. Io non mi sento mai all’altezza».

Tutto rosa e fiori? La Clerici avverte: «La famiglia è tutto, ed è un lavoro continuo. Soprattutto quando è “scompigliata” come la nostra. Ci vuole una grande affettività, l’orgoglio va limitato, spesso bisogna mordersi la lingua, contare fino a dieci perché le dinamiche sono delicate».