"Gli slip che tolsi...": Anna Falchi 'provoca' Gomez all'intervista, lui prova a tenere aplomb

"Le mutandine che mi tolsi da Luttazzi? Le ha un feticista di cui non posso rivelare il nome". Anna Falchi, 46 anni, ospite de 'La Confessione', nella puntata in onda mercoledì 6 giugno alle 23:55 sul Canale 9, rivela a Peter Gomez alcuni retroscena legati allo sketch più osé nella storia della tv di Stato. E ne nasce un siparietto provocante.

“Ricordo la scena esilarante di Satyricon di lei con Luttazzi…”, rammenta il giornalista. L'attrice lo interrompe subito: “Sì, mi ricorda un po’ questo momento, se vuole gliela ripropongo…”. Il conduttore, tra l'imbarazzato e l'ironico, cerca di recuperare l’aplomb davanti ad una delle donne più belle della televisione: “Senta, lei si tolse lo slip e lo consegnò a Daniele Luttazzi. Tutta Italia vuole sapere - continua Gomez -: lei sotto rimase nuda o no?”. L’ex moglie di Stefano Ricucci spezza il cuore dei suo fan: "No, no, non è mia abitudine sinceramente, no no”. Il giornalista replica: “Era tutto finto!”. “Chiaro, era una gag preparata a dovere”, dice Falchi.

Il conduttore però la incalza: “È vero che in Rai c’è gente disposta a pagare per quel cimelio?”. L’attrice spazza il campo da ogni dubbio: “No, pare proprio che sia stato sequestrato da…”. “Da un feticista!”, interviene Gomez. Falchi ammette: “Sì, di cui so anche il nome sinceramente, che non dirò mai, nemmeno sotto tortura”. “Ci dica il cognome almeno”, insiste Gomez. “No no, in Italia siamo omertosi e io voglio essere fedele all’omertà”, svicola la protagonista di 'Giovani e belli' di Dino Risi. “Lei dovrebbe essere finlandese”, chiosa il giornalista sorridendo.

(Nel video in basso, Peter Gomez intervista Anna Falchi)