Barbara d'Urso, avance a luci rosse dal collega: "Nuda sotto andrebbe bene"

Barbara d'Urso protagonista di un siparietto a luci rosse su Instagram. Artefice dell'episodio è stato Filippo Nardi, ex gieffino e conduttore, che ha lasciato un commento bollente sotto ad un selfie della presentatatrice napoletana.

"Nuda sotto andrebbe bene"

Proprio ieri, infatti, Barbara ha condiviso via social una foto in cui indossa una giacca di pelle. "Oggi finalmente si respira un po’ d’aria fresca", ha scritto in riferimento al maltempo di questi giorni, per poi aggiungere "ma forse la giacca di pelle è un po’ troppo, che dite?!?". Immediata la risposta di Nardi, che non si è lasciato sfuggie l'occasione per corteggiare la bellissima 62enne: "Nuda sotto andrebbe bene secondo me", ha commentato, lasciando intendere un debole per la collega.

Che complicità tra Barbara d'Urso e Filippo Nardi

Non è la prima volta che tra i due avviene un "botta e risposta". Già qualche giorno fa Barbara aveva condiviso un video in cui Nardi ballava sotto la doccia 'Dolceamaro', la hit estiva che d'Urso ha interpretato con Cristiano Malgioglio. Chissà che questa complicità social non diventi una vera e propria collaborazione professionale e che l'ex gieffino non diventi un volto fisso degli show di Barbarella.