GF: Barbara "seduce" Alberto in versione sexy parrucchiera, poi il crudele scherzo

(Nel video in alto, Barbara "seduce" Alberto Mezzetti)

Gioie e dolori per Alberto Mezzetti: nell'ultima puntata del "Grande Fratello", Barbara d'Urso ha messo in scena ai suoi danni uno scherzo crudele... ma sexy. Sin dalla prima puntata, infatti, il "Tarzan" di Viterbo afferma di essere affascinato dalla conduttrice, che in occasione della finale gli propone un baratto: una cena insieme in cambio della possibilità di tagliargli gli adorati capelli. Lui, neanche a dire, accetta.



Così Barbara entra nella Casa e si avvicina al "malcapitato" che la aspetta nella stanza delle sorprese. "Ciao sono io, vado bene come parrucchiera? - gli dice con fare seduttivo - Sei proprio sicuro di accettare la scommessa? Hai dilatato la pupilla quindi mi sa che sei sicuro..." Lui, freezato dagli autori, è impietrito. La padrona di casa finge di tagliare tutti i capelli ma poi lo "grazia" e leva solo una ciocca. Ora le tocca pagare pegno.