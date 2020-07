Belen, riecco la farfallina: lo spacco è vertiginoso

I nostalgici della farfallina tornano a sognare. A 8 anni distanza da quel Sanremo in cui Belen Rodriguez, scendendo dalla scalinata dell'Ariston, regalò uno degli spacchi inguinali più generosi della storia della tv italiana, ecco un nuovo sussulto.

A Roma per le registrazioni di 'Tu si que vales', la showgirl si immortala allo specchio specchio del camerino mentre indossa un abito giallo da capogiro: un tubino strecht che le evidenzia le svenevoli forme ed evidenzia l'invidiabile stacco di coscia che precede il tatuaggio che balzò, nel 2012, agli onori della cronaca. La farfalla colorata non si vede, ma si sogna, come è ben consapevole la bella argentina che si diverte a riprendersi mentre sgambetta e condivide su Instagram un paio di storie a dir poco bollenti.

Ancora qualche impegno di lavoro per Belen, che poi prenderà il volo per Ibiza, dove trascorrerà l'estate come ogni anno, ma stavolta senza Stefano. Chissà se la raggiungerà Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore partenopeo con cui è stata paparazzata giorni fa... Si preannuncia davvero un'estate che scotta.