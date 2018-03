Bianca e Jonathan nudi all’Isola, la Gialappa’s manda il video senza censure

Stop agli indugi. La Gialappa’s Band ha mandato in onda il video del bagno bollente sulla “Isla Bonita” di Bianca Atzei e Jonathan Kashanian all’”Isola dei Famosi”. Il trio comico ha diffuso la clip senza censure durante l’irriverente trasmissione “Mai Dire Isola”, in occasione della puntata in onda ieri sera.

L’idea di giocare a spogliarsi è di Bianca. “Ti voglio nudo, devi denudarti qui”, ha detto all’amico. E lui non se lo è fatto ripetere due volte. Poi è stata la cantante stessa a lasciare scivolare il costume. “Siamo come una coppietta in viaggio di nozze”, ha detto lui dopo il tuffo in acqua. E lei: “Ricorderò sempre questo momento”.

Nessuna malizia nel “gioco”: i due sono solo grandi amici.