Emma, prova costume superata: bomba sexy in bikini

Prova costume superata per Emma Marrone. E pure a pieni voti. La cantante salentina si è concessa qualche giorno di vacanza in Sardegna, ma non ha certo lasciato i follower a bocca asciutta. Ok l'acqua cristallina e le spiagge paradisiache, ma le sue foto in bikini non sono meno da sogno.

Pancia piatta, fianchi disegnati, gambe toniche e un seno scolpito che il triangolo riesce a contenere a stento: una Emma così non si vedeva da un po'. Negli ultimi mesi, infatti, era apparsa leggermente appesantita (non che le rotondità la rendano meno sexy), forse "colpa" del suo noto amore per il cibo e i sani bagordi in compagnia degli amici, ma di lei piace proprio questo. La "normalità", la battaglia quotidiana - tipicamente femminile - con la bilancia, raccontata col sorriso, e l'orgoglio di mostrarsi con quei due chili in meno costati sudore e sacrificio, ma senza mai esserne ossessionata.

Una Donna, con la D maiuscola, che piace anche alle donne. E questo, si sa, vale doppio.

