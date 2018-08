Totti e Ilary, scoppia la passione in barca: coccole hot a Sabaudia

Tredici anni di matrimonio, tre figli (Cristian, Chanel e Isabel, ndr) e una passione che è ancora forte come il primo giorno. Francesco Totti e Ilary Blasi sono più affiatati che mai in barca al largo di Sabaudia, dove stanno trascorrendo le vacanze. Immortalati dai paparazzi del settimanale Chi, la conduttrice del 'Grande Fratello Vip' e l'ex capitano della Roma si lasciando andare a coccole bollenti.

L'attrazione è quella di due fidanzatini al primo appuntamento. Lei, bellissima nel suo bikini marrone, seduce il compagno con una silhouette perfetta. Lui non le resiste e la coccola con abbracci e baci appassionati. Con loro anche un'amica, che però non costituisce un freno per la coppia, capace di ritagliarsi comunque la propria intimità. Inseparabile. Come da sedici anni a questa parte.