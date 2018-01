"Io sono Valentina Nappi", il docufilm che racconta la storia della pornostar

Si intitola "Io sono Valentina Nappi" il documentario che racconta la vita e il lavoro di una delle pornostar più famose d'Italia. Lei si chiama Valentina Nappi, ha origini campane e resta il sogno proibito di molti uomini che ammirano le sue forme e le sue "grazie". Alla regia del film c'è Monica Stambrini che nella serata di sabato 21 gennaio ha presenziato al festival Fish&Chips di Torino: durante l'evento è stato proiettato il documentario. "Presto nelle migliori sale", ha annunciato la stessa Nappi sulla sua pagina Instagram.

Sinossi di "Io sono Valentina Nappi"

Come riporta CinemaItaliano, Valentina, arrivata a Roma in taxi, è ospite nello studio di Corrado. Circondata da quadri e foto, si spoglia, curiosa tra le opere d'arte intorno a lei e scrive al suo amico Lorenzo, che la raggiunge per cenare. Ma non solo. Una notte nella vita della pornostar Valentina Nappi: le chiacchiere, il desiderio, il sesso, descritti con leggerezza e complicità dalla “ragazza del porno” Monica L. Stambrini.