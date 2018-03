Isola bollente: Bianca Atzei e Jonathan fanno il bagno nudi | VIDEO

L’Isola dei Famosi si fa ‘bollente’ per Bianca Atzei e Jonathan Kashanian. Al grido di “Questa è davvero Laguna Blu”, la cantante e l’esperto di moda, approdati in queste ore sulla ‘Isla Bonita’, si godono un bagno completamente nudi tra le paradisiache acque dell’Honduras.

L’idea è di Bianca. “Ti voglio nudo, devi denudarti qui”, dice all’amico. E lui non se lo fa ripetere due volte. Poi è la volta della cantante, che lascia scivolare il costume. Insieme si tuffano in acqua “Siamo come una coppietta in viaggio di nozze”, dice lui. E lei: “Ricorderò sempre questo momento”. L’amicizia è sempre più forte.