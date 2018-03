Isola bollente, Simone incontenibile nella notte: “Valeria, ti voglio!”

Missione compiuta. Valeria Marini, naufraga “con mandato speciale” in Honduras, è approdata in Honduras con un obiettivo, ovvero risvegliare l’erotismo sopito tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi, e, a giudicare dai risultati, possiamo dire che non solo c’è riuscita, ma la situazione le sta anche sfuggendo di mano.

La carica erotica di Valeria, infatti, sta letteralmente travolgendo il mimo Simone Barbato, che non fa niente per nascondere la forte attrazione scoperta per la vamp bionda. “Beh esteticamente come fa a non piacere Valeria”, ha raccontato in un Confessionale”. E ancora: “E’ una bellissima donna molto piacevole ed attraente…".

L’apice della ‘fascinazione’ è arrivato nella notte, quando, durante un momento di sonnambulismo, si è lasciato andare ad uno sfogo bollente: “Valeria ti voglio, ti voglio. Mi piaci da impazzire”, ha detto nel sonno. Parole che la stessa Valeria ha sentito distintamente e poi riportato in Confessionale.

L’interesse di Simone per Valeria, del resto, era già stato adocchiato da Mara Venier. Durante l’ultima diretta dell’Isola, infatti, l’opinionista aveva provocato la showgirl dicendole di insegnare a Barbato l’arte della seduzione. L’altra è apparsa perplessa: “Non mi sembra adatto”. Dovrà ricredersi.