Isola, via il costume! Arriva il ‘topless’ di Francesca Cipriani

È di Francesca Cipriani il primo ‘topless’ dell’Isola dei Famosi 2018. La showgirl abruzzese ha accettato di spogliarsi in occasione di un gioco ‘bollente’ ideato di Jonathan Kashanian. “Se sei davvero figa, togliti il reggiseno ed entri in acqua in topless. Fai come Laetitia Casta in topless - l'ha stuzzicata l'esperto di moda - Immagina di fare un provino per Woody Allen e di doverti spogliare”. Lei, dopo un attimo di titubanza e una perla di ignoranza (“Ma non è morto Woody Allen? Ah, no, quello è Willy Wonda”) ha lasciato scivolare via il reggiseno ed è corsa in mare. In sottofondo, i naufraghi intonavano “Paradise” di Phoebe Cates, sexy hit degli anni ’80. Una volta in acqua, però, la Cipri ha trovato Franco: “Ma sei impazzita?”