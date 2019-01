Iva Zanicchi: "Se ho tradito? Quella volta, col principe, mi sentii troika"

(Nel video in alto, la confessione di Iva Zanicchi)

E' la schiettezza la dote che piace di Iva Zanicchi. Quella sua capacità, all'età di (quasi) ottant'anni di essere più briosa che mai e trascinare il pubblico con i suoi divertenti aneddoti. Ed è avvenuto anche ieri sera, durante la puntata di "#CR4 - La Repubblica delle donne", quando ha raccontato un episodio "scottante" avvenuto durante una tournée in Russia con la complicità di un aitante principe dagli occhi azzurri.

Incalzata sul tema "tradimento" dal conduttore Piero Chiambretti, infatti, Iva ha svelato un retroscena del suo tour in Unione Sovietica. "Io sono andata in Russia a fare una lunga tournée - ha spiegato - Sono stata la prima a cantare in tutta l'Unione Sovietica. Ebbene, l'ultima settimana dovevo cantare a San Pietroburgo. A Mosca mi avrebbe raggiunto mio marito. Dovete sapere che io, quando canto, ho bisogno di puntare qualcuno. Quella volta c'era Sasha, questo bellissimo principe alto e con gli occhi azzurri. Si metteva sempre in prima fila e io lo guardavo. Guarda oggi e guarda domani, lui mi ha corteggiata e io ho cominciato a provare trasporto".

Poi, una sera, stava per avvenire il fattaccio: "A San Pietroburgo, una sera - prosegue - siamo andati lungo la Neva, su una troika trainata da tre cavalli (la troika è un traino a tre cavalli per carrozze o slitte usato in Russia, ndr). Io dovevo salire su questa troika insieme ad una certa Ludmilla, invece, non si sa come, mi ritrovo lui con questo principe e mi sono sentita un po' troika anche io. Abbiamo cominciato a baciarci e io ho pensato di essere innamorata. Subito dopo, sarebbe dovuto venire in camera da me a bere una vodka, gli dissi di salire dopo qualche minuto, ma mentre chiedo la chiave al portiere sento chiamarmi alle spalle: era mio marito che mi faceva una sorpresa. Ci sono stata malissimo. Il mio bassista è andato ad avvertire il principe. Ma io... avrei bevuto solo una vodka. Anzi, sono sincera: l'avrei tradito, perché quello lì mi piaceva proprio".

Evviva la sincerità.