FOTO | Justine Mattera completamente nuda sui social: lo scatto infiamma la rete

"Can't wait for the comments". Justine Mattera sapeva benissimo che la foto che aveva in mente avrebbe fatto chiacchierare la rete. E così, curiosa di gustarsi le reazioni dei follower, si è lasciata andare all'ennesima provocazione social: uno scatto in cui si immortala completamente nuda.

Senza veli, di spalle, capelli sciolti: così la showgirl statunitense naturalizzata italiana si è fotografata su Instagram, mentre era intenta a correre su un prato. Il corpo statuario, il "lato b" impeccabile e le gambe tornite: una bellezza senza tempo, quella di Justine, che ha 47 anni sfoggia un corpo da fare invidia alle giovani colleghe. Inutile precisare che in poche ore l'immagine ha raggiunto i 20mila like, oltre ai tantissimi complimenti dei fan.