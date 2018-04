Lady Piedino, il segreto erotico di Nancy Brilli

Feticisti o meno, gli uomini amano i piedi piccoli di una donna. Lo sa bene Nancy Brilli che ne ha fatto uno dei suoi punti di forza. L'attrice ha questa fama da anni e in una recente intervista a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, ha ammesso: "A volte mi chiamano Lady Piedino, perché ho i piedi molto piccoli, che pare sia una cosa molto erotica. Mi fa molto ridere".

A quanto pare l'ha apprezzata anche un noto politico, che anni fa convocò la Brilli e non per motivi di lavoro: "Molto molto tempo fa, io ero una bimba, era il periodo dell'Hotel Raphael. Mi chiamò la segretaria di un politico e mi convocò. Mi disse: 'La stanno attendendo', dicendomi il nome del politico che mi attendeva. Io mi infuriai, mi incazzai: chi ti conosce? Come hai trovato il mio telefono? Che fai le convocazioni, tipo 'si presenti a quest'ora in quel posto, mi faccio il bidé', ma che modo è?".

"Non credo proprio fosse un incontro di lavoro - ha spiegato ancora - Io non lo conoscevo proprio, non l'ho mai visto. Lui era uno che aveva visto delle mie foto sul giornale e mi aveva scelto, come fosse un catalogo Postalmarket. Io mi sono imbufalita, un atteggiamento che non rende proprio simpatici a determinate persone".

Nancy Brilli non fa nomi, ma incalzata dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha rivelato: "Era un personaggio molto importante, socialista". A buon intenditor...