"Mi piace parlare di sesso", Riccardo Fogli spiazza tutti all'Isola

"Mi piace parlare di sesso". Scontri aperti, strategie e rivelazioni inaspettate all'Isola dei Famosi, come quella di Riccardo Fogli che risponde così alle affermazioni di Ariadna nella puntata andata in onda ieri sera. Chiamata in causa da Soleil per la nomina di Riccardo, la ragazza spiega che lui "all'inizio parlava tanto di sesso, poiché so che ha una famiglia al di fuori ho rispettato questo, quindi ho dato una motivazione abbastanza generica, che ho legato meno con lui che con altre persone".

Riccardo Fogli e il sesso

"Io cresco fin da ragazzino in una band dove si parla un po' di sesso - ribatte Fogli - ma vorrei specificare 'io ci ho provato con te?'", "No, non ci hai provato con me, non ho detto questo", replica Ariadna e lui tira dritto: "Io parlo di sesso perché mi piace parlare di sesso. Mi hanno detto che su quest'isola sono l'unico che parla di sesso". Alessia Marcuzzi bacchetta la ragazza e la sollecita a spiegare bene le cose perché "detta come l'hai detta tu sembra quasi che Riccardo sia stato irrispettoso nei confronti della sua compagna, o le dici bene le cose oppure se le dici così a metà non è carino".

La cronaca della puntata vede l'eliminazione delle sorelle Mihajlović mentre in nomination vanno Jeremias, Luca e Marina. Prossimo appuntamento tra sfide, intrighi e prove ricompensa lunedì 4 marzo.