Tutti pazzi per Asia Valente, è lei la sirenetta più sexy dell'Isola

"Esteta della vita, fanatica della bellezza in tutte le sue forme". Si presenta così Asia Valente, 21 anni, neo naufraga di Saranno Isolani, il format che precede l'Isola dei famosi. E il pubblico, soprattutto quello maschile, si trova d'accordo. Le sue curve, infatti, stanno facendo girare la testa ai telespettatori, regalandole il titolo di sirenetta più sexy del reality show.

Alta, bionda e con un fisico mozzafiato, Asia è una social influencer beneventana di nascita e milanese di adozione, con un passato su Playboy - ha posato per un servizio fotografico bollente - e un futuro in forse su Cayo Cochinos, dove approderà se otterrà abbastanza voti durante lo show Pre-Isola [QUI TUTTE LE INFO SU COME VOTARE]. E, a giudicare dal tam tam partito in rete, la sua vittoria non sembra essere così lontana.

"Mio padre fa il personal trainer - ha raccontato ai microfoni di Alex Achille di Radiochat.it - e grazie a lui sono riuscita a raggiungere ottimi risultati sul mio fisico; voglio lavorare in televisione e diventare un punto di riferimento per le ragazze. Ho avuto un'ottima educazione ed ho perfino studiato dalle suore ma amo mettermi in mostra perché adoro il mio corpo". Solare, spensierata, il suo habitat sono i locali alla moda e si definisce consapevole della sua avvenenza...