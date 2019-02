Taylor Mega: "Con Tony sesso 5 volte al giorno, se è stanco self service"

Starà recuperando il tempo perso in Honduras, fatto sta che l'ultima dichiarazione di Taylor Mega sta infiammando il web (e non solo). Fidanzata con il rapper Tony Effe della Dark Polo Gang, la bombastica influencer, tra i naufraghi di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ha rivelato di darsi da fare sotto le lenzuola.

Tra lei e Tony l'intesa è fortissima: "Facciamo sesso cinque volte al giorno - ha rivelato al settimanale Chi - Quando lui è stanco, self service". Un'attrasione fisica fatale, ma anche tanto amore che le fa fare progetti importanti: "Lui sembra duro, ma è dolcissimo. Voglio le nozze e un figlio, ma prima devo far conoscere il marchio Taylor Mega".

Prima di Tony Effe ha avuto una relazione con un altro rapper, Sfera Ebbasta, ma non è l'unico ex famoso del suo curriculum. Taylor, infatti, ha avuto un flirt anche con Flavio Briatore, ma di questo preferisce non parlarne.