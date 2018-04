Al Bano sull'addio alla Lecciso: "Io e lei sappiamo perché. Ora basta, il mio cuore è affaticato"

Lui, lei e l'altra, sempre la stessa. Il triangolo amoroso che da anni tanto appassiona il gossip - quello formato da Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power - sembra essersi definitivamente sfaldato dopo le parole pronunciate dal cantante in diretta tv a "Storie Italiane" e che non lasciano più spazio a dubbi: tra lui e la Lecciso è finita e non per colpa di Romina.

Al Bano, esasperato da tutta questa storia, ma soprattutto dallo spasmodico interesse sulla sua vita privata, ha chiesto una volta per tutte silenzio e lo ha ribadito poco dopo la "sparata" fatta nel programma di Eleonora Daniele anche ai microfoni di Un Giono Da Pecora, su Rai Radio1.

"Ho le scatole piene di queste storie, io sono una persona onesta - ha tuonato, spiegando che questo è un momento molto delicato per lui - Il mio cuore è affaticato e ora batte per sopravvivere. La Lecciso è andata via di casa a dicembre, lei e io sappiamo il perché, ma non deve dare adito nel far crescere queste voci, queste malelingue". Sembrava se ne fosse andata perché gelosa di Romina, gli fanno notare i conduttori: "Ma gelosia di che? Di cosa? Sarei onestissimo nel dirle una cosa del genere, lo farei per primo. Ma non è vero, io e Romina abbiamo ritrovato una pace ed una tranquillità dovuta al lavoro. Finito il lavoro, ognuno a casa sua, nel rispetto del sano vivere. Romina è la madre dei miei figli, come pure lo è Loredana".

Al Bano, dunque, si proclama single: "Ora mi voglio occupare dei miei figli, il tempo dell'amore l'ho vissuto in pieno, ora all'amore do una pausa. L'amore lo distribuirò in maniera globale, figli, nipoti e famiglia".