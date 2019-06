Ambra Lombardo racconta la prima notte con Kikò Nalli: "Come Romeo e Giulietta"

"Noi non siamo una scintilla" aveva promesso Ambra Lombardo a Kikò Nalli e a rivederli insieme lunedì, prima in Casa e poi in studio, dopo l'eliminazione di lui, bisogna darle ragione. I due insieme sono fuoco che arde e i presupposti per una bella storia d'amore ci sono tutti.

La prima notte dopo il Grande Fratello? Insieme, ma a dormire ognuno a casa sua. "Siamo una coppia con tutti i crismi - ha spiegato la bella professoressa a Pomeriggio Cinque - Da bravo padre ha dormito con i figli, ma noi come Romeo e Giulietta siamo stati insieme fino all'alba- E poi ci siamo continuati a scrivere frasi dolci fino alle 8 di mattina".

E i figli, che inizialmente sembravano scettici nei confronti di questo rapporto (soprattutto uno), ora hanno dato la loro benedizione. Per Kikò sembra essere arrivato finalmente un nuovo amore, da godersi anche in famiglia. Anche Tina Cipollari, che in queste settimane non si è fatta mancare l'occasione di lanciare qualche frecciatina nei confronti dell'ex marito e della nuova fiamma, sembra ormai essersi messa il cuore in pace.