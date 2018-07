Andreas Muller torna single dopo 7 anni: "Io e Mari ci siamo lasciati"

Andrea Muller è tornato single dopo 7 anni d’amore con la storica fidanzata Maria Elena.

L’annuncio è stato dato dallo stesso ballerino di Amici che, su Instagram, ha fatto uno strappo alla regola che nel suo caso contempla massima attenzione per la privacy, e ha scritto un post per chiedere massimo rispetto per entrambi.

"Io e Mari in questo momento ci siamo lasciati e i motivi sicuramente li conosciamo io e lei, perché chi giudica ed è arrivato ora, dimentica o non conosce la nostra storia portata avanti per 7 anni", ha fatto sapere Andreas senza specificarele ragioni che hanno indotto la coppia a dirsi addio.

"Ho deciso di condividere questa cosa (…) solo perché vorrei che fosse chiara la situazione ma soprattutto vorrei che ci fosse rispetto per tutto ciò: rispetto per me, ma specialmente per lei, perché non è giusto che ogni giorno ci si possa ritrovare a dover leggere o a dover combattere con le cattiverie che le persone sono in grado di scriverle gratuitamente, semplicemente perché due persone si sono lasciate”, si legge ancora nel post che termina con il consiglio “curatevi più delle vostre vite che di quelle degli altri”.

Grazie. Un post condiviso da ANDREAS MÜLLER (@muller_andreas) in data: Lug 16, 2018 at 3:15 PDT

Andreas Muller, le condizioni di salute dopo il ricovero

Recentemente Andreas Muller ha affrontato un problema di salute che ha reso necessario il suo ricovero in ospedale.

Ora per il vincitore di Amici 16 la situazione è molto migliorata, come lui stesso ha avuto modo di raccontare ai fan che lo supportano in ogni momento, compreso questo che lo vede al centro di un momento così delicato come la fine di una storia d’amore importante.