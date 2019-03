“Ti sposi?” Mara Venier interroga Antonella Clerici: la risposta secca in diretta tv

Antonella Clerici e Mara Venier hanno affrontato un piacevole dialogo davanti alle telecamere di ‘Domenica In’ nella puntata di ieri 3 marzo. Le due donne che oltre ad essere colleghe sono anche amiche, hanno parlato della vita privata e professionale della conduttrice di ‘Sanremo Young’ che oltre ad approfittare della situazione per smentire una volta per tutte il suo ritorno a ‘La prova del cuoco’, ha altrettanto categoricamente negato il matrimonio con il compagno Vittorio Garrone.

Antonella Clerici: “Sposarmi? No, non reputo importante la fede al dito”

“Ho letto che hai detto che a 60 anni ti sposi… Com’è che lo hai previsto?”, è stata la domanda che Mara Venier ha rivolto ad Antonella Clerici, la quale ha chiarito le sue intenzioni in merito a un presunto matrimonio con il compagno Vittorio Garrone a cui è legata da tre anni circa.

“Non è vero che ci sposiamo. Abbiamo fatto tutto veloce, ci siamo conosciuti e dopo nemmeno due anni siamo andati a vivere insieme, sposarmi anche no… Ma perché? Non reputo impoirtante la fede al dito”, ha spiegato Antonella Clerici che a settembre ha lasciato Roma per trasferirsi con il compagno e la figlia ad Arquata Scrivia, un paese in provincia di Alessandria.

“Vivo in una sorta di parco naturale tra cavalli, pecore, mucche. Vivo in un mondo bucolico, ma ci sto benissimo perché quando voglio il caos vengo a Roma, ci vengo spessissimo per lavoro, o vado a Milano”, ha raccontato a Mara Venier: “Lì penso, scrivo, mi rilasso, è un posto meraviglioso. Forse ne avevo bisogno, e anche la mia Maelle, che è dedita alla natura. Ha modificato il suo carattere, prima era nervosa. Ora va in una scuola pubblica, si è fatta le sue amichette, ha il suo cavallo… Lei è come me: le piacciono le cose semplici e trovo che stia meglio ora”.

Antonella Clerici smentisce il ritorno a La Prova del Cuoco

L’intervista a Mara Venier è stata anche l’occasione per fare chiarezza sulle voci che circolano in merito al suo presunto ritorno alla conduzione de ‘La prova del cuoco’, programma che ha condotto per 18 e che da settembre scorso è in mano a Elisa Isoardi.

“Ho fatto una scelta di vita e non torno indietro, non sono una quaquaraquà. Ora c’è Elisa e non può vivere con l’ansia per il mio ritorno, ne parlo anche con lei…”, ha affermato Antonella che ha anche ammesso quanto caro gli è il programma a cui deve la sua più grande popolarità: “La prova del cuoco è un programma che mi apparterrà per sempre”.

