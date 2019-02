Belen e Stefano aspettano (già) un figlio? Il ballerino rompe il silenzio

Stefano e Belen sono tornati a far sognare il pubblico. Dopo la rottura di quattro anni fa, la coppia sta provando a ricominciare, anche per il bene del figlio Santiago, ma soprattutto perché i sentimenti che i due provano l'uno per l'altra pare non sia mai passati del tutto. Ebbene, il "ritorno di fiamma" fa sognare così tanto i fan, che qualcuno ipotizza che la showgirl argentina sia di nuovo (e già!) incinta. Stefano, però, smentisce categoricamente.

Belen incinta: il sospetto di Chi

Il sospesso che Belen sia in dolce attesa è venuto al settimanale Chi. "Signorini - si legge sulla rivista- ha fatto un videomessaggio per Stefano a Domenica In, augurando alla coppia figli maschi o femmine. In studio De Martino non ha confermato, ma nemmeno smentito…". Ed è bastato il silenzio di Stefano perché i pettegolezzi si scatenassero intorno ad una presunta gravidanza.

Belen incinta? Stefano: "Non sono incinto"

Intercettato però dal sito GossipeTV, il ballerino (e prossimo conduttore di Made in Sud, in partenza lunedì 4 marzo in prima serata su Rai Due), rilancia i rumors al mittente: "Pure questa adesso? No, non sono incinto - scherza - Il gossip è talmente veloce. È cambiato così tanto negli ultimi anni che non hai neppure il tempo di smentire. Comunque ribadisco: non sono incinto".