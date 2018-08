Belen, ballo hot con un altro uomo: il video fa il giro della rete. Iannone replica sui social

Tanto rumore per nulla. E' un amico di vecchia data l'uomo con cui Belen Rodriguez ballava lunedì sera in una discoteca di Ibiza. Nessun tradimento ai danni di Andrea Iannone: la conferma arriva proprio dal fidanzato della showigirl argentina. Il presunto "amante" è infatti Pietro Tavallini, noto agente e PR milanese, che da tempo frequenta lo stesso giro della modella.

Tutto è cominciato nella mattinata di ieri, quando una ragazza ha diffuso in rete le immagini di Belen e Pietro. La Rodriguez accarezza l'amico, quindi i due si lasciano andare ad un ballo sexy. Immediato il clamore in rete, con i fan che si sono riversati sul profilo di Iannone a chiedere spiegazioni. Il "giallo" è durato poco. “Ma la tua fidanzata che tocca le parti intime ad uno? Mah”, ha chiesto qualcuno al campione di motociclismo, legato ormai da un anno alla conduttrice. Secca la replica: “Lui è un nostro amico gay!!! Shh". E a chi ha invitato il pilota a non dare peso ai pettegolezzi, l'ammissione: "Hai ragione anche tu! Ogni tanto prende anche a me l’uso della tastiera".