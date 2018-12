Incroci pericolosi, Belen becca Iannone al tavolo con l'amica

"E siccome è facile incontrarsi, anche in una grande città... Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu...", cantava il compianto Lucio Battisti per mettere in note la fine di una storia d'amore. Ed è quello che avrà pensato sicuramente Belen Rodriguez quando, passeggiando per una grande città come Milano, si è trovata di fronte l'ex compagno Andrea Iannone al tavolo con un'altra donna.

Incroci pericolosi nel capoluogo meneghino, con la showgirl argentina che passeggia fuori dal locale e Iannone che ride, scherza e bacia affettuosamente (non è chiaro se sualla guancia o sulle labbra) un'altra donna. Ad una prima occhiata tutto può sembrare molto ambiguo, ma in realtà la donna in questione è un'amica di vecchia data del campione di motociclismo, compagna dell'allenatore del Crotone Massimiliano Oddo. Nessun dramma della gelosia, dunque. Solo un falso allarme.