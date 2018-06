Fedez, Chiara Ferragni e il piccolo Leo: è Versace Family

Sui social non passano inosservate le ultime foto postate da Fedez e Chiara Ferragni su Instagram. La coppia di influencer ha partecipato alla sfilata di Donatella Versace in via Montenapoleone, a Milano, con un look “total Versace” e non ha perso occasione di condividere con i fan l’outfit neo barocco.

Tubino aderente, sandali e pochette a mano per la Ferragni. Maglia, pantalone e mocassino per Fedez. Il piccolo Leone, per fortuna, si è risparmiato le stampe leopardate e barocche tipiche di Donatella Versace, ma poco adatte ad un neonato.

E sui social è stata subito “Versace Family”. La Ferragni ha postato una foto in posa della bella famigliola vestita con capi della maison italiana dalla testa ai piedi. Fedez, invece, ha preferito lo scatto di un bacio con Chiara, senza il piccolo Leone.

Versace family ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Giu 16, 2018 at 10:11 PDT

Lei ha commentato con un semplice “Versace Family” (e cuoricino). Lui con un più caloroso “In love with Versace”. La coppia ha partecipato alla sfilata di Donatella Versace, per poi spostarsi a Piazza Duomo al concerto di Radio Italia Live.

Come sempre gli utenti si sono divisi, tra chi ha trovato bellissima la coppia e chi è tornato a criticare il troppo sfarzo.