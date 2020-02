Grande Fratello, censurata la notte di passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Quanta passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo il primo bacio scattato qualche giorno fa, adesso l'influencer - ex di Francesco Sarcina delle Vibrazioni, con cui si è lasciata dopo una rottura turbolenta e presunti tradimenti da ambo le parti - si godono la loro complicità senza far caso alle telecamere. L'ultimo episodio? L'avvicinamento "del terzo tipo" di questa notte.

Passione tra Clizia e Paolo

Avvinghiati nel lettone, Paolo e Clizia si danno alla pazza gioia. E cedono alla passione. Baci, carezze a favor di telecamera. Vanno fino in fondo? Chissà. Proprio nel momento "x", infatti, la regia cambia inquadratura, lasciando che i due amanti vivano in intimità i bollenti spiriti.

Il "No" di Eleonora Giorgi

Sembra dunque proseguire a gonfie vele la love story tra i due. Questo nonostante si vociferi di una relazione già cominciata per Clizia e nonostante la protesta della mamma di lui, l'attrice Eleonora Giorgi. “Io, in tutta sincerità, non credo che siano innamorati - ha decretato - Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. E non ne faccio un banale discorso anagrafico. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è anche troppo presto per trarre delle conclusioni”.