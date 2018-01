Carlo Cracco e Rosa Fanti sposi: il video della festa in Segheria

Carlo Cracco ha sposato Rosa Fanti, sua compagna da oltre dieci anni e madre dei suoi figli Cesare e Pietro. Lo chef stellato ha detto sì nella sala di Palazzo Reale, a Milano, davanti al sindaco Giuseppe Sala e a pochi intimi. Tra gli ospiti, la conduttrice Camila Raznovich, conduttrice di "Kilimangiaro", e Lapo Elkann, che ha fatto da testimone allo sposo. Gli sposi sono arrivati insieme in auto: per lui abito scuro e papillon, per lei abito bianco lungo con paillettes, profondo spacco e scarpe color oro a tacco alto. E la festa è continuata poi in Segheria insieme ai cuochi.

Ecco il video postato sulla pagina Instagram del celebre locale dello chef: