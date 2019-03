De Lellis e Damante, ritorno di fiamma in corso? Le foto alimentano il dubbio

A qualche ora dall’ufficializzazione della fine della breve ma intensa relazione tra Giulia De Lellis e Irama, ecco che il settimanale Chi pubblica le foto esclusive che insinuano un inaspettato ritorno di fiamma tra la influencer veronese e lo storico ex fidanzato conosciuto nel salotto galeotto di ‘Uomini e Donne’.

Ma prima di arrivare all’ultima notizia in merito, per chi si fosse perso nei meandri gossippari dei nostri, potrà tornare utile un breve riepilogo della vicenda.

De Lellis – Damante, dove eravamo rimasti

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti nel 2016 a "Uomini e Donne". Lui tronista, lei corteggiatrice, da allora sono diventati inseparabili e la loro relazione è stata tra le più amate della storia del dating show condotto da Maria De Filippi. Il loro amore ha resistito anche alla lontananza: i fan della coppia, infatti, ricorderanno come i due si siano sempre sostenuti a vicenda durante le esperienze che entrambi hanno vissuto nella Casa del "Grande Fratello Vip", rispettivamente nelle edizioni 2016 e 2017. Ma ad aprile scorso, l’addio annunciato a mezzo social. Da allora le voci di presunti tradimenti di lui ai danni di lei e di botta e risposta a distanza si sono inseguiti nei mesi, con brevi periodi in cui si è anche immaginato un possibile riavvicinamento tra i due.

Poi, a novembre, la definitiva certezza che tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne non ci potesse essere speranza: l’influencer 23enne ha ufficializzato la sua storia con Irama, al secolo Filippo Maria, vincitore dell’ultima edizione del talent Amici, con buona pace dei fan della coppia che però, adesso, possono tornare a sperare viste le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

De Lellis - Damante, ritorno di fiamma? Le foto sospette dopo l’addio a Irama

La storia tra Giulia De Lellis e Irama è durata solo qualche mese: dopo le voci su una presunta crisi, l’annuncio definitivo della fine è arrivato proprio ieri via Instagram e ora, in perfetto sincrono temporale, le immagini di lei che esce dallo stesso hotel milanese dell’ex fidanzato dj veronese.

“Ecco le foto esclusive dell’incontro dei due ex nel cuore della notte”, si legge su Chi che spiega che i due sono stati sorpresi di notte, tra l’una e le quattro, in un hotel nel periodo in cui lei ha partecipato alla Milano Fashion Week.

Inoltre, pare che la coppia sia stata anche sorpresa a fare shopping a Mantova… Ora la curiosità è quella di capire se De Lellis e Irama si fossero già lasciati, pur senza dirlo, all’epoca delle foto, oppure se sia stato il riavvicinamento all’ex tra le cause della loro rottura, fatalmente ufficializzata ieri a un giorno dalla pubblicazione degli scatti compromettenti.

Di seguito le foto pubblicate da Chi