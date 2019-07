Eros Ramazzotti, un videomessaggio per difendere Marica: "Troppe schifezze, non è un'arrampicatrice"

Ha portato con sé una scia di pettegolezzi la fine della storia d'amore tra Eros Ramazzotti, 55 anni, e Marica Pellegrinelli, 31, avvenuta la scorsa settimana. Alcuni, in particolare, riguardano il fatto che sia stata la modella bergamasca a lasciare il cantante e che lei oggi sia legata ad un altro uomo: tale Charley Vezza, ricco imprenditore. e così, per mettere fine ai rumors sul conto dell'ex moglie, Ramazzotti ha deciso di pubblicare un video in sua difesa su Instagram.

Eros Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli

"Questa sera - dice Eros - Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica. Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate. E' una situazione che si trascina da tempo. Adesso abbiamo deciso di dividerci. Tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un'arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato o tutte le schifezze che ho letto. La cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello". Quindi aggiunge una frase di Martin Luther King: "In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone".

La solidarietà vip a Eros Ramazzotti

Tanti i volti dello spettacolo che hanno apprezzato il gesto di Eros. "Mi spiace vederti così triste caro amico. Ti abbraccio forte", scrive Nek. "L’uomo che tratta la donna da principessa è colui che è stato cresciuto da una regina. Ti voglio bene fratè", aggiunge Gigi D'Alessio. E ancora Laura Pausini: "Sei e siete due persone stupende".

L'addio tra Marica ed Eros è stato ufficializzato con un comunicato all'Ansa lo scorso sabato 6 luglio. I due erano legati da 10 anni ed hanno due figli, Raffaela Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4: "Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane”.