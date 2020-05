Federico Zampaglione sposa Giglia Marra: “Un figlio? Ci stiamo lavorando”

Federico Zampaglione è pronto al matrimonio. Il cantante, ex di Claudia Gerini e padre di sua figlia Linda, sposerà la compagna Giglia Marra, attrice di serie tv come Squadra Antimafia e Distretto di polizia, con una cerimonia che – raccontano al settimanale Oggi – si sarebbe dovuta in agosto, ma è stata rimandata per l’emergenza coronavirus. “Sì, vogliamo sposarci. Avevamo anche scelto il mese, agosto, e il luogo, la Puglia. Ora abbiamo tutto il tempo di progettarlo per bene”, ha confidato lei: “Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale”.

La loro storia è nata quattro anni fa: “Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza”, ha raccontato la futura sposa che con la ex e la figlia del compagno ha un ottimo rapporto. “È una ragazzina speciale, piena di talenti”, ha confidato a proposito di Linda, mentre su Claudia Gerini: “All’inizio c’era un po’ di imbarazzo”, ha confidato, “poi abbiamo rotto il ghiaccio: facevamo un sacco di cose tutti insieme prima di questo virus”.

Federico Zampaglione e Giglia Marra, un figlio nei programmi

La coppia ha trascorso il periodo di quarantena insieme a Roma, durante il quale hanno girato un cortometraggio horror che si intitola Bianca: “Presto lo metteremo on line. Federico è il regista, il montaggio l’ha fatto Linda, io prendo un sacco di mazzate”, ha precisato Marra.

Il pericolo di ‘scoppiare’ dopo una lunga convivenza forzata pare definitivamente scongiurato: “Noi reggiamo bene. L’unico ‘fronte’ aperto è quello della pulizia: lui mi accusa di essere una maniaca dell’ordine, io l’ho incoronato re delle briciole. Vive nel suo mondo d’artista, lascia tutto in giro. Lo strozzerei!” Manca giusto un figlio, dunque, che, a quanto pare è nei programmi della coppia: “Sì, ci stiamo lavorando. Anche se non è esattamente un lavoro. O sbaglio?”.