Filippo Bisciglia: "Le nozze con Pamela possono aspettare, ma pensiamo a un figlio"

Innamorati come il primo giorno, forse anche di più. Parola di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, che dopo 11 anni insieme rivelano di essere pronti a metter su famiglia. Niente matrimonio, almeno per il momento, ma un figlio è nei loro progetti a breve termine.

In un'intervista al settimanale Gente, la coppia non ci ha girato troppo intorno: "Per ora le nozze non sono previste, ma a un bambino ci stiamo pensando". E' stata lei a fare il primo passo tanti anni fa, ma lui ha ceduto subito: "Ci siamo conosciuti a un evento a Cortina nel 2008. Ma il primo passo l'ho fatto io e non me ne pento: le donne devono farsi avanti. Io non potevo lasciarmi sfuggire Filippo. Oltre a essere bellissimo è anche un tipo esplosivo, che lascia il segno".

In casa, invece, è lei a lasciare il segno, come ci ha scherzato su il conduttore di Temptation Island: "E' un po' disordinata, non passa l'aspirapolvere, fa morire le piante sul terrazzo e non cucina mai. Mi fa mangiare sempre pomodori con il tonno, fagioli con il tonno, la pasta con il tonno. Ma io sapevo, prima di sceglierla, che avrei preso il pacchetto completo che prevedeva la Camassa con il tonno. Comunque sceglierei di nuovo lei ancora oggi, dopo tanti anni, per la persona meravigliosa, fantastica e onesta che è". E certamenta sarà anche una gran bella mamma.