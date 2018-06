Filippo, Lucia e Patrizia: triangolo dopo il GF? L'ex gieffina rompe il silenzio

La Porta Rossa si è chiusa ormai un mese fa, ma i pettegolezzi continuano a rincorrere i concorrenti del "Grande Fratello". E in particolare Lucia Orlando e Filippo Contri, che nella Casa di Cinecittà hanno cominciato una chiacchieratissima love story. A minare la loro serenità, in particolare, una paparazzata del settimanale Nuovo in cui il bel romano viene immortalato con un'altra, ovvero Patrizia Bonetti, anche lei ex gieffina.

I fotografi, infatti, hanno beccato Patrizia e Filippo alle prese con atteggiamenti più che cordiali durante una cena a Il Caminetto, celebre ristorante della Capitale. E i più maliziosi hanno subito gridato al tradimento. Tutti ma non Lucia, che crede nella buona fede del compagno: "Non ci trovo nulla di male nella cena in sé e per sé e nel rapporto che avevamo. Quindi se uno vuole fare le cose di nascosto non le va a fare a Il Caminetto con Angelo (Sanzio, ndr) presente", ha tagliato corto la commessa intervistata nel programma Non succederà più di Radio Radio. Che poi ha proseguito, rincarando la dose contro la presunta rivale: "Non è la prima volta che lei (Patrizia, ndr) si trova in una situazione del genere, quindi due indizi fanno una prova. Mi è venuto da pensare perché già si era ritrovata in queste situazioni e quindi potrebbe aver creato lei anche questa".

Nessun dubbio, dunque, sulla fedeltà di Contri. Anzi, la storia d'amore prosegue a gonfie vele e il sentimento si fa ogni giorno più forte: "Stiamo bene, benissimo, alla faccia di chi ci vuole male! Non gli ho ancora detto ‘ti amo’ ma sono molto presa".