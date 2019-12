Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano: il ‘sì’ dopo la romantica sorpresa di Natale

E dopo le ‘prove di nozze’ di qualche giorno fa, ecco arrivare l’annuncio reale di un matrimonio che, a questo punto, pare davvero imminente: Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano, come confermato dalle dichiarazioni d’amore reciproche che i due anno postato sui rispettivi profili Instagram poche ore fa.

La proposta con tanto di felice risposta affermativa da parte della showgirl è arrivata nella notte di Natale dopo una romantica sorpresa documentata nei video delle storie social: l'ex nuotatore ha fatto trovare alla compagna l’albero di Natale arricchito con le loro foto di coppia, commentate da un’emozionatissima Giorgia che descritto il momento come “una favola”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano: la romantica proposta nella notte di Natale

“Sì. 25.12.2019 ~ Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola”, ha scritto Giorgia Palmas a corredo della foto che la vede con Filippo Magnini circondata da alberi di Natale addobbati con le loro foto. “Ti Amo da morire @filomagno82 sono la persona più felice del mondo”.

Sulle storie Instagram, poi, i dettagli di un addobbo natalizio che non poteva essere più romantico: “Noi, la nostra vita, il nostro amore, la nostra famiglia. Nei miei sogni più belli non avrei mai osato pensare qualcosa di così delicato, puro e indimenticabile per questo momento”, ha scritto lei per accompagnare il video sulle note di ‘Somewhere over the rainbow’. E lui, dal canto suo, non ha potuto che confermare la gioia con il più classico dei “She said… YES”.

(Di seguito due delle storie pubblicate da Giorgia Palmas)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La storia d’amore di Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Il primo bacio tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi nel marzo del 2018 e da allora i due non si sono più separati. Entrambi arrivavano da lunghe storie d'amore finite: lui aveva detto addio da poco alla storica ex Federica Pellegrini, dopo un lungo tira e molla; lei, invece, si era lasciata con Vittorio Brumotti, biker a cui è stata legata per 5 anni. L'amore è arrivato all'improvviso e con altrettanta velocità l'hanno consolidato: viaggi insieme, convivenza, un cagnolino di coppia di nome Sansone e le presentazioni in famiglia con Sofia, la figlia avuta da Giorgia col calciatore Davide Bombardini e con cui Filippo ha un ottimo rapporto.

“Il matrimonio? Quando lo faremo non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo”, aveva assicurato recentemente Magnini in un’intervista a ‘Storie Italiane’: “Per me le nozze sono importanti e ho trovato una persona giusta come appunto è Giorgia: sicuramente la sposerò”. Detto fatto. Auguri!