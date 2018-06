Flavio Insinna innamorato? “La nuova fidanzata è una ex concorrente di Affari tuoi”

La conferma di Flavio Insinna quale conduttore de ‘L’Eredità’ nella prossima stagione televisiva è stata ufficializzata nei giorni scorsi.

Dopo la scia di polemiche per via dei trascorsi relativi all’ormai celebre “fuori onda” registrati da Striscia la Notizia ad ‘Affari Tuoi’, il conduttore prenderà il posto che è stato di Carlo Conti fino a poche settimane fa e, soprattutto dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi,

Ma il ritorno alla guida del quiz preserale di Rai Uno non sarebbe l’unica novità nella vita del presentatore romano: secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, Flavio Insinna non sarebbe più single, ma fidanzato con una donna ex concorrente proprio del quiz show che conduceva ‘Affari tuoi’.

“Flavio Insinna ha una nuova fidanzata! E’ una ex concorrente di Affari tuoi, si chiama Adriana Riccio, medaglia di bronzo ai campionbati di taekwondo: partecipò alla trasmissione in ‘quota’ Veneto – i due tengono la relazione nascosta ma pare stiano insime da almeno un anno”, si legge su Dago.

Per il momento il conduttore tace rispetto alle indiscrezioni che attengono la sua sfera privata, sulla quale ha sempre mantenuto stretto riserbo da quando venne diffusa la notizia dell’annullamento delle nozze con la giornalista Rai Mariagrazia Dragani: i due dovevano sposarsi, poi la rottura e la decisione di annullare tutto, a ottobre 2016, a pubblicazioni di nozze in Comune a Milano già fatte.

"Sono gay? Mi sposo? E' roba della mia vita"

Rispetto a quella decisione, Insinna ebbe modo di rispondere e commentare i rumors su una presunta omosessualità: “Vivo con mamma? Sono gay? Mi sposo? E' roba della mia vita. Il giorno in cui mi arrestano perché ho rubato dieci barattoli di marmellata, qualcosa ai giudici dovrò dirla. Qua invece ho la libertà di non rispondere, ma di dirti che è una parte privata della mia vita", dichiarò allora nel corso di una conferenza stampa.